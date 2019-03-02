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Суббота, 02.03.2019
Порошенко: Качественные изменения продвигают украинскую идею на оккупированные территории
Порошенко: Качественные изменения продвигают украинскую идею на оккупированные территории
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Порошенко: Качественные изменения продвигают украинскую идею на оккупированные территории

Порошенко: Качественные изменения продвигают украинскую идею на оккупированные территории
01:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент поблагодарил людей, кто работает на реализацию сценария качественных изменений, вынужденных жить на оккупированных территориях.

Качественными изменениями жизни и экономическим ростом государство сможет продвигать украинскую идею на оккупированные территории. Это подчеркнул Президент Петр Порошенко во время выступления на Совете регионального развития Донецкой области, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что поинтересовался у военнослужащих, что рассказывают люди, которые приезжают на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированной, ведь там они находятся под влиянием пропаганды 24 часа в сутки.

"Ответ бойцов был следующий: "Они уже точно разочарованы в "русском мире". А в качестве одной из основных причин говорят: "Так мы ездим в Мариуполь и воочию видим, как изменился Мариуполь - новые дороги, новое освещение, новые школы , новые больницы, отремонтированы, новые детские сады. Это важно. Но представьте себе - там солдаты ходят по улицам без автоматов, и они выбриты, а не с бородами. И они не хватают людей и не везут "на подвал", и нет комендантского часа, и не выключают свет ... и в магазины они заходят не для того, чтобы набрать бухла, как они говорят, а купить обычные товары", - рассказал Президент.

Он добавил, что "вот так мнениями, рассказами обычного человека ты понимаешь, какая огромная пропасть отделяет жизнь на оккупированной территории и жизнь на освобожденной территории, жизнь в Мариуполе". Порошенко поблагодарил всех, кто в Мариуполе работает на реализацию сценария качественных изменений, которые уже являются примером для людей, вынужденных жить на оккупированных территориях.

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"Из многих изменений состоит для сотен тысяч, если не миллионов, вынужденных проживать на оккупированной территории, совершенно другая картинка - картинка единства, картинка способности преодолевать самые большие препятствия. Это картинка больших возможностей, которые мы можем, должны реализовать и точно реализуем, если будем вместе", - подчеркнул Порошенко.

По мнению главы государства сейчас у нас есть все основания задаться абсолютно амбициозной целью. "Целью, которой мы хотим и точно будем иметь государство Украина: государством-лидером, государством - страной свободных. ... Государством свободных, богатых и счастливых людей", - подчеркнул Порошенко.

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Президент, Совет, Заявление, Петр Порошенко, Идеи.
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