Порошенко: Качественные изменения продвигают украинскую идею на оккупированные территории

Новости Украины: Президент поблагодарил людей, кто работает на реализацию сценария качественных изменений, вынужденных жить на оккупированных территориях.

Качественными изменениями жизни и экономическим ростом государство сможет продвигать украинскую идею на оккупированные территории. Это подчеркнул Президент Петр Порошенко во время выступления на Совете регионального развития Донецкой области, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что поинтересовался у военнослужащих, что рассказывают люди, которые приезжают на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированной, ведь там они находятся под влиянием пропаганды 24 часа в сутки.

"Ответ бойцов был следующий: "Они уже точно разочарованы в "русском мире". А в качестве одной из основных причин говорят: "Так мы ездим в Мариуполь и воочию видим, как изменился Мариуполь - новые дороги, новое освещение, новые школы , новые больницы, отремонтированы, новые детские сады. Это важно. Но представьте себе - там солдаты ходят по улицам без автоматов, и они выбриты, а не с бородами. И они не хватают людей и не везут "на подвал", и нет комендантского часа, и не выключают свет ... и в магазины они заходят не для того, чтобы набрать бухла, как они говорят, а купить обычные товары", - рассказал Президент.

Он добавил, что "вот так мнениями, рассказами обычного человека ты понимаешь, какая огромная пропасть отделяет жизнь на оккупированной территории и жизнь на освобожденной территории, жизнь в Мариуполе". Порошенко поблагодарил всех, кто в Мариуполе работает на реализацию сценария качественных изменений, которые уже являются примером для людей, вынужденных жить на оккупированных территориях.

"Из многих изменений состоит для сотен тысяч, если не миллионов, вынужденных проживать на оккупированной территории, совершенно другая картинка - картинка единства, картинка способности преодолевать самые большие препятствия. Это картинка больших возможностей, которые мы можем, должны реализовать и точно реализуем, если будем вместе", - подчеркнул Порошенко.

По мнению главы государства сейчас у нас есть все основания задаться абсолютно амбициозной целью. "Целью, которой мы хотим и точно будем иметь государство Украина: государством-лидером, государством - страной свободных. ... Государством свободных, богатых и счастливых людей", - подчеркнул Порошенко.