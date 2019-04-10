МЭРТ хочет ликвидировать последние 10% советских ГОСТов

Новости Бизнеса: Украина планирует принять еще 3 тыс. стандартов вместо советских ГОСТов.

В Украине ликвидированы 90% советских ГОСТов, вместо них уже принято 5105 национальных стандартов, а в этом году к ним добавятся еще 3000 стандартов. Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МЭРТ.

"Соглашение о свободной торговле с ЕС открыло новые возможности для экспорта украинской промышленной продукции, но на уровне технических и технологических требований было много работы. В 2016 г. мы существенно трансформировали систему технического регулирования и стандартизации, в частности ликвидированы 90% советских ГОСТов. Вместо этого мы разработали и приняли 5105 национальных стандартов и теперь 91% гармонизированы со (стандартами - ред.) ЕС. В 2019 году планируем принять еще 3000 стандартов", - подчеркнул Кубив.

Первый вице-премьер-министр Украины также отметил, что с 2018 года Украина получила полноправное членство в Метрической конвенции, что открывает дополнительные возможности для экспорта.

"С момента обретения полноправного членства Украины в Метрической конвенции мы получили признание украинской системы измерений и ее соответствия международным требованиям со стороны всех 59 стран-членов Конвенции. Это обязательное условие, чтобы Украина получила полноправное членство в Международной организации законодательной метрологии и продолжала работу над заключением Соглашения с ЕС об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (АСАА)", - отметил Кубив.