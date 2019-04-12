Скачать
Пятница, 12.04.2019
Когда и на сколько вырастут пенсии военных и силовиков
Когда и на сколько вырастут пенсии военных и силовиков
ПЦУ: Без Украины имперский проект Кремля невозможен
ПЦУ: Без Украины имперский проект Кремля невозможен
Букмекеры определили фаворита Лиги Европы
Букмекеры определили фаворита Лиги Европы
Вербное воскресенье: традиции и обряды в праздник
Вербное воскресенье: традиции и обряды в праздник

Для Украины подешевел импортный газ

Для Украины подешевел импортный газ
11:51 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Импортный газ для Украины подешевел до 263 долларов за тысячу кубов.

Средняя цена импортного природного газа в марте 2019 года составила 263,13 доллара за 1 тысячу кубометров, что на 10% меньше, чем в феврале 2018 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 марта 2019 года, которая составляет 7 005,48 гривни, или 263,13 доллара, за 1 тысячу кубометров", - говорится в сообщении.

В Украине рынок газа переходит на суточную балансировку

Как сообщалось, в феврале текущего года средняя цена импортного газа составляла 291 доллар за 1 тысячу кубометров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Нафтогаз, ГФС, Импортный газ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В МВД определили наказание Ляшко за демонстрацию бюллетеня
02 Дожди и холод накроют Украину: синоптики дали прогноз погоды на выходные
03 Приметы и обряды на 12 апреля – День Иоанна Лествичника
04 Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 День космонавтики 2019: история и традиции праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Дожди и холод накроют Украину: синоптики дали прогноз погоды на выходные
Погода на выходные: дожди и холод накроют Украину
Пасха стала дороже: в Украине в этом году дорожает пасхальная корзина
Пасха стала дороже: в Украине в этом году дорожает пасхальная корзина
В Раде обвинили Зеленского в уклонении от армии
В Раде обвинили Зеленского в уклонении от армии
Стало известно, опасны ли Bluetooth-наушники для здоровья
Стало известно, опасны ли Bluetooth-наушники для здоровья
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь