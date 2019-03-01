В Украине рынок газа переходит на суточную балансировку

Новости Бизнеса: С 1 марта в Украине заработает суточная балансировка газа, запуск которой ранее был перенесен с 1 декабря 2018 года.

В Украине с 1 марта рынок газа переходит с месячной на суточную балансировку.

Как сообщает НАК "Нафтогаз Украины" на странице в соцсети Фейсбук, информационная платформа оператора ГТС, через которую осуществляется взаимодействие между поставщиками, операторами ГРС и потребителями, заработала накануне.

"Информационная платформа была создана специалистами "Укртрансгаз" в сжатые сроки на базе SAP и является основой функционирования рынка газа в новом формате. И сейчас она работает стабильно и в штатном режиме обрабатывает все запросы", - сказано в сообщении.

По информации НАК, как и предусмотрено Кодексом ГТС, до 15:00 четверга 257 поставщиков газа сформировали и подали в Информационную платформу свой портфель номинаций, из которых: для коммерческих потребителей – 219, для населения (на условиях ПСО) – 38 из 40. Также был сформирован список около 310 тыс. потребителей, у которых нет поставщика. Из них около 270 тыс. потребителей находятся на сетях "Луганскгаза".

До 04:00 утра пятницы все поставщики газа, номинации которых были подтверждены, могли скорректировать объемы газа через подачу реноминаций.

Всю информацию о работе Информационной платформы можно найти на сайте "Укртрансгаза".

"В онлайн-режиме можно отслеживать количество поданных номинаций, количество потребителей газа в реестрах. Также работает сервис, с помощью которого каждый потребитель может по своему ЭИС-коду проверить наличие поставщика и наличие себя в реестре на отключение", - сказано в сообщении.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в соцсети Фейсбук отметил, что группа "Нафтогаз" сделала все необходимое, чтобы новая система заработала вовремя.

"Мы разработали и запустили современную информационную платформу, провели десятки тренингов для участников рынка. Сейчас система запущена и работает стабильно, несмотря на многочисленные попытки отдельной группы пользователей проверить ее на прочность", - написал он.

А.Коболев выразил надежду, что облгазы и другие компании, которые имеют контракты с конечными потребителями, внесут в Информационную систему данные, которых не хватает, и не допустят необоснованного отключения потребителей.

"Также прошу НКРЭКУ внимательно отслеживать действия участников рынка, чтобы не допустить злоупотреблений, максимально защитить интересы потребителей газа", - обратился глава "Нафтогаза".

Как сообщалось, НКРЭКУ в конце ноября 2018 года в третий раз перенесла дату запуска суточного балансирования газа – с 1 декабря 2018 года на 1 марта 2019 года. Соответствующее решение было принято из-за неготовности операторов ГРС работать с платформой суточного балансирования в полноценном режиме. В частности, по данным УТГ, операторы ГРС ненадлежащим образом наполняли информационную платформу базами ЕІС-кодов, а также игнорировали участие в тестировании платформы. До этого переход откладывали сначала с 1 августа на 1 октября, а затем – на 1 декабря 2018 года.

Балансирование газовой системы – это установление и устранение разницы между поступившими в нее через точки входа и отобранными из нее через точки выхода объемами газа. Балансирование проводится адресно, с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.