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С начала года объем перевозок по Днепру увеличился в 8 раз

С начала года объем перевозок по Днепру увеличился в 8 раз
14:18 Сегодня Телеграф АМПУ Фото: Facebook

Новости Бизнеса: По данным Администрации морских портов Украины с начала года осуществлено уже 665 судопроходов.

Объем перевозок по Днепру в январе - марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился в 7,7 раза и составил 723,9 тысячи тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины (АМПУ).

"В первом квартале 2019 года, благодаря благоприятным погодным условиям удалось более, чем в 8 раз увеличить количество судопроходов по реке Днепр. С начала года осуществлено уже 665 судопроходов. Это дало возможность перевезти 723,9 тысячи тонн грузов, что в 7,7 раза превышает показатель за 1 квартал 2018 года", - цитирует Лавренюка пресс-служба ведомства.

Отмечается, что среди грузов, которые перевозились по Днепру, большинство традиционно составляют зерновые - 388,8 тысячи тонн.

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Как сообщалось, объем перевозок по Днепру в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличился на 22,4% и составил 10 миллионов тонн. Количество судопроходов по реке Днепр в прошлом году составило 16 390, что на 11% больше, чем годом ранее.

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Перевозки, Днепр, Администрация морских портов Украины, Судопроходы.
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