Скачать
Пятница, 12.04.2019
Порошенко рассказал, где и когда может состояться саммит "Нормандской четверки"
Порошенко рассказал, где и когда может состояться саммит "Нормандской четверки"
Маас: Китай и Россия хотят поделить Европу в пользу своих интересов
Маас: Китай и Россия хотят поделить Европу в пользу своих интересов
Ломаченко - Кролла: Где и когда смотреть бой
Ломаченко - Кролла: Где и когда смотреть бой
На заслуженный отдых: глава Disney решил уйти в отставку
На заслуженный отдых: глава Disney решил уйти в отставку

Украина начала поставки газа в Венгрию

Украина начала поставки газа в Венгрию
20:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Украина начала экспорт газа в направлении Венгрии.

Украина начала экспорт газа в направлении Венгрии, написал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в "Фейсбук".

Глава НАК сослался на публикацию в прессе, согласно которой входящая в TAS Group Сергея Тигипко газовая компания осуществила поставку в Венгрию 1 МВт-ч газа.

НКРЭКУ хочет взыскать с "Нафтогаза" ₴850 тыс

Как сообщалось, в конце января 2019 года "ТАС Энергия Страны" в рамках тестирования готовности украинской газотранспортной системы (ГТС) и таможенных режимов к экспортным операциям осуществила первый в истории Украины экспорт газа в Европу в направлении Словакии. В качестве покупателя в тестовом экспорте выступила компания Metalex Limited.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Нафтогаз, Венгрия, Андрей Коболев, TAS Group.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 12 апреля – День Иоанна Лествичника
02 Дожди и холод накроют Украину: синоптики дали прогноз погоды на выходные
03 Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе на 12 апреля
04 В МВД определили наказание Ляшко за демонстрацию бюллетеня
05 Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцам обещают &quot;опасные&quot; заморозки
Украинцам обещают "опасные" заморозки
Украина начала поставки газа в Венгрию
Украина начала поставки газа в Венгрию
Разрушительное наводнение: ЕС окажет помощь Ирану
Разрушительное наводнение: ЕС окажет помощь Ирану
Королева эпатажа: Оля Полякова удивила новым образом
Королева эпатажа: Оля Полякова удивила новым образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь