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НКРЭКУ хочет взыскать с "Нафтогаза" ₴850 тыс

НКРЭКУ хочет взыскать с "Нафтогаза" ₴850 тыс
15:25 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: НКРЭКУ не смогла осуществить плановую проверку "Нафтогаза" и решила оштрафовать компанию на почти миллион гривень.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг на заседании в пятницу приняла решение оштрафовать НАК «Нафтогаз» Украины на 850 тысяч гривень, передает корреспондент.

Отмечается, что решение о взыскании штрафа с «Нафтогаза» было принято из-за недопуска 8 апреля комиссии в здание для плановой проверки, о чем НКРЭКУ была заблаговременно предупреждена письмом.

«Нафтогаз» объяснил недопуск в здание представителей НКРЭКУ тем, что плановая проверка должна была осуществиться не ранее 2020 года, а регулятор не предоставил документов для ее проведения.

Однако в НКРЭКУ отрицают отсутствие документов для проверки, а сам процесс был согласован с Государственной регуляторной службой. Кроме штрафа, НКРЭКУ запланировала повторную попытку провести проверку в июне 2019 года. Повторный недопуск комиссии в здание «Нафтогаза» вынудит НКРЭКУ принять другие меры.

Напомним, в четверг глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что может повлиять на снижение стоимости газа для населения страны.

НКРЭКУ в феврале получила разрешение на проверку облгазов в связи с неправомерными доначислениями в платежках.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассматривает дела по признакам совершения 20 облгазами нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Большинство украинских облгазов проигнорировали штрафы НКРЭКУ и продолжают начислять потребителям лишние объемы газа.

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Штраф, Нафтогаз, НКРЭКУ.
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