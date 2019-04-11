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Против 20 облгазов открыты дела за сверхначисления в платежках

Против 20 облгазов открыты дела за сверхначисления в платежках
20:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса: АМКУ открыл дела против 20 облгазов за доначисление потребителям объемов потребленного газа

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассматривает дела по признакам совершения 20 облгазами нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, сообщил глава комитета Юрий Терентьев.

"Основанием для начала (дел - ред.) стало доначисление облгазами (вопреки Кодексу газораспределительных систем - ред.) бытовым потребителям объемов потребленного природного газа сверх объемов, определенных по данным счетчиков", – написал он на своей странице в Facebook.

Ю.Терентьев уточнил, что речь идет об "Винницагаз", "Волыньгаз", "Днепрогаз", "Днепропетровскгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запорожгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Киевоблгаз", "Криворожгаз", "Львовгаз", "Николаевгаз", "Ривнегаз", "Сумыгаз", "Тысменицагаз", "Харьковгаз", "Харьковгоргаз", "Хмельницкгаз", "Черновцыгаз" и "Черниговгаз".

Он отметил, что такие действия облгазов приводят к дополнительным, необоснованным расходам потребителей.

"На сегодня Комитет осуществляет сбор доказательств по делам, в частности, продолжаются внеплановые выездные проверки указанных облгазов, а также ожидается информация от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и Министерства энергетики и угольной промышленности Украины", – уточнил глава комитета.

Как сообщалось, НКРЭКУ уже оштрафовала ОАО "Запорожгаз", ПАО "Черновцыгаз", ОАО "Львовгаз", ОАО "Винницагаз", ОАО "Волыньгаз", ОАО "Киевоблгаз"ПАО "Хмельницкгаз", ОАО "Закарпатгаз", ОАО "Ивано -Франковскгаз", ПАО "Харьковгаз", ПАО "Житомиргаз", ПАО "Николаевгаз", ПАО "Днипрогаз", ПАО "Сумыгаз"ПАО "Ривнегаз "на 850 тыс. каждый за приведение объемов газа к стандартным условиям и доначисление в платежках бытовых потребителей. Ни один из оштрафованных облгазов не согласился с санкциями нацрегулятора, однако одна компания - ОАО "Харьковгоргаз" - самостоятельно устранила нарушения и избежала штрафов.

В свою очередь в "Региональной газовой компании", куда входят оштрафованные облгазы, не согласны с принятыми решениями и считают их дискриминационными.

Большинство украинских облгазов проигнорировали штрафы НКРЭКУ и продолжают начислять потребителям лишние объемы газа.

Ранее сообщалось, в феврале НКРЭКУ получила разрешение на проверку облгазов в связи с неправомерными доначислениями в платежках.

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Газ, АМКУ, Штраф, НКРЭКУ, Облгазы.
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