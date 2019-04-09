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Еще один облгаз олигарха Фирташа оштрафован решением НКРЭКУ

Еще один облгаз олигарха Фирташа оштрафован решением НКРЭКУ
14:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: НКРЭКУ оштрафовала «Ривнегаз» на 850 тыс. грн за сверхначисления в платежках за газ.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по результатам внеплановой проверки наложила максимальный штраф 850 тыс. грн на оператора ГРС «Ривнегаз», входящего в группу компаний «Региональная газовая компания» бизнесмена Дмитрия Фирташа, за доначисления объемов потребления в платежках.

Такое решение регулятор принял на заседании сегодня.

Регулятор наложил штраф за нарушение лицензионных условий в части приведения объемов использованного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям, что привело к дополнительным начислениям в платежках потребителей.

НКРЭКУ обязала компанию провести перерасчеты по тем конкретным потребителям, по которым проводилась проверка, а также сделать перерасчет дополнительных начислений за весь период, начиная с октября 2018 года, по всем потребителям, по которым осуществлялись такие доначисления, до 26 апреля 2019 года.

Сверхначисления в платежках: три облгаза оштрафованы решением НКРЭКУ

Согласно решению, регулятор направит обращение в Антимонопольный комитет Украины для проведения расследования о злоупотреблении монопольным положением указанной компанией.

Завышенные суммы в платежках: еще 4 облгаза оштрафованы НКРЭКУ

Как сообщалось, в результате проведенных проверок НКРЭКУ наложила штраф за доначисления в платежках за газ уже на пятнадцать операторов газораспределительных сетей группы «Региональная газовая компания» на общую сумму почти 14 млн грн.

В марте НКРЭКУ начала проверки операторов газораспределительных систем в Украине по факту выставления ими завышенных сумм в платежках за газ для населения в конце прошлого года.

Четыре облгаза оштрафовали за "космические" платежки на газ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в феврале этого года получила разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначисления в платежках потребителей.

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Газ, Штрафы, Облгаз, НКРЭКУ, Обгазы, Ривнегаз.
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