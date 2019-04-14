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Украина заявила о прекращении работ по строительству ГЭС на Днестре

Украина заявила о прекращении работ по строительству ГЭС на Днестре
11:47 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Украина прекращает любые работы по строительству каскадных гидроэлектростанций на реке Днестр, пока не будут проведены оценки по воздействию на экологию.

В результате усилий правительства Республики Молдова украинская сторона приняла решение о прекращении любых работ по строительству каскадных гидроэлектростанций на реке Днестр, до проведения оценки воздействия экологической стратегии в трансграничном контексте. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы, передает УНН.

"На всех встречах, которые мы провели с украинскими официальными лицами, в том числе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, мы говорили о реке Днестр как о совместной ценности и про наш очень большой интерес в сохранении экосистемы этой реки. Спасибо коллегам, которые участвовали в переговорах, а также украинской стороне, которая проявила открытость и понимание", - сказал премьер-министр Молдовы Павел Филип.

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Летом 2017 года, в результате переговоров, Украина ратифицировала Римское соглашение 2012 о сотрудничестве в области защиты Днестра. Это соглашение предусматривало, в том числе, создание совместной комиссии по устойчивому пользования и защиты бассейна реки Днестр.

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Украина, Молдова, Строительство, Прекращение, Река Днестр, Каскадные гидроэлектростанции.
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