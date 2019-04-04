Молдова почтит память жертв аварии на Чернобыльской АЭС

Новости мира: Молдова почтит память погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Правительство Республики Молдова утвердило план мероприятий, приуроченных к 33-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом проинформировали в пресс-службе правительства, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

"Мероприятия начнутся 26 апреля в Кишиневе, где состоится возложение цветов к памятнику молдовскому господарю Штефану Великому, после чего будет проведен Марш памяти из центра столицы к Мемориалу жертв Чернобыльской катастрофы", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в Кишиневе и других населенных пунктах Молдовы будут организованы поминальные столы в память о жертвах катастрофы, а также состоятся встречи с участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В 2019 году на территории Молдовы будут воздвигнуты памятники в честь участников ликвидации аварии в населенных пунктах Шолданешти, Бричаны, Синджера (север Молдовы), Тараклия, Комрат и Чадыр-Лунга (юг страны), а также в городе Страшени в 25 километрах от Кишинева. Планируется также издать книгу об аварии на Чернобыльской АЭС и других объектах атомной энергетики. На территории Молдовы в настоящее время проживают более двух тысяч участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.