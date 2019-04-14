В ГФС сообщили, сколько в Украину завезли золота, серебра и платины

Новости Бизнеса: Согласно данным Государственной фискальной службы, за период с января по март 2019 года Украина импортировала на 6,9 млн долларов золота, серебра и платины.

В январе-марте 2019 Украина импортировала золота, серебра и платины на 6,9 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.

Так, в частности золота было завезено на 4,7 млн долл., платины - на 1 млн долл., серебра - на 1,2 млн долл. Крупнейшей страной-поставщиком золота в Украине является Швецария. Так, за три месяца этого года Швейцария поставила Украину золота на 4,1 млн долл.

Больше всего платины было завезено в Украину из Германии - на 574 тыс. долл., серебра - из Швейцарии - на 812 тыс. долл.

Ранее сообщалось, что фактический показатель инфляции в марте практически соответствовал траектории прогноза Национального банка. Рост цен в Украине продолжает замедляться. Если в прошлом году инфляция впервые за пять лет уменьшилась до однозначного уровня (9,8%), то по итогам марта 2019 годовые темпы роста цен сократились уже до 8,6%. Такая динамика вполне соответствует прогнозу Национального банка.