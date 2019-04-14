Скачать
Воскресенье, 14.04.2019
Порошенко готов прийти на стадион еще и 19 апреля: есть условие
Порошенко готов прийти на стадион еще и 19 апреля: есть условие
Замглавы АП, отвечающий за спецслужбы, подал в отставку
Замглавы АП, отвечающий за спецслужбы, подал в отставку
Ломаченко после победы над Кроллой обратился к болельщикам
Ломаченко после победы над Кроллой обратился к болельщикам
"Красотка, как всегда": новый стильный образ от Кати Осадчей
"Красотка, как всегда": новый стильный образ от Кати Осадчей

В ГФС сообщили, сколько в Украину завезли золота, серебра и платины

В ГФС сообщили, сколько в Украину завезли золота, серебра и платины
12:30 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Согласно данным Государственной фискальной службы, за период с января по март 2019 года Украина импортировала на 6,9 млн долларов золота, серебра и платины.

В январе-марте 2019 Украина импортировала золота, серебра и платины на 6,9 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.

Так, в частности золота было завезено на 4,7 млн долл., платины - на 1 млн долл., серебра - на 1,2 млн долл. Крупнейшей страной-поставщиком золота в Украине является Швецария. Так, за три месяца этого года Швейцария поставила Украину золота на 4,1 млн долл.

Больше всего платины было завезено в Украину из Германии - на 574 тыс. долл., серебра - из Швейцарии - на 812 тыс. долл.

Ранее сообщалось, что фактический показатель инфляции в марте практически соответствовал траектории прогноза Национального банка.  Рост цен в Украине продолжает замедляться. Если в прошлом году инфляция впервые за пять лет уменьшилась до однозначного уровня (9,8%), то по итогам марта 2019 годовые темпы роста цен сократились уже до 8,6%. Такая динамика вполне соответствует прогнозу Национального банка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Золото, Серебро, Импорт, Платина, ГФС Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 14 апреля - День Марьи
03 Милые поздравления с днем рождения в стихах и открытках на 14 апреля
04 Дефицит витамина B12: основные симптомы
05 Минобороны: Зеленскому направляли 4 повестки в военкомат во время мобилизации
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Стрельба в ночном клубе в Австралии: один из пострадавших скончался в больнице
В Австралии в ночном клубе произошла стрельба
С сегодняшнего дня украинцы могут посещать еще одну страну без виз
Украинцы могут посещать еще одну страну без виз
Погода в Украине 14 апреля: похолодает, местами ожидаются дожди
В Украину пришло похолодание, ожидаются дожди
Официально: Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись
Официально: Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь