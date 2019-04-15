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В украинских хранилищах увеличились запасы газа

В украинских хранилищах увеличились запасы газа
10:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Украина увеличила запасы в подземных хранилищах на 144 млн куб. м.

Украина после завершения отопительного сезона увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 144,43 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", с 4 по 13 апреля 2019 года запасы в хранилищах возросли на 1,7% – до 8 млрд 889,79 млн куб. м. Этот объем превышает показатель запасов 13 апреля 2018 года на 18,7%, 13 апреля 2017 года – на 7%.

ПХГ Украины, в частности, 13 апреля этого года пополнились на 28,3 млн куб. м при импорте 29,5 млн куб. м и внутренней добыче 58,1 млн куб. м.

Ранее, в начале марта, Андрей Коболев заявил, что "Нафтогаз" изучает возможность закачки дополнительных объемов газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

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Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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Газ, Нафтогаз, Запасы газа, ПХГ.
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