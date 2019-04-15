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В Украине снова подорожал автогаз

В Украине снова подорожал автогаз
14:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: По состоянию на 15 апреля средние цены на сжиженный газ в Украине выросли до 13,24 грн/л.

Ряд сетей АЗС в Украине с 12 по 15 апреля повысили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-30 коп. за литр. 

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива. Так, на АЗС Shell газ подорожал на 20 копеек за литр, до 13,49 грн.

На заправках Glusco цены увеличились на 10 копеек за литр, до 12,95 грн. На АЗС SOCAR, БРСМ, KLO и Amic в Киеве цены на автогаз выросли на 10-20 копеек за литр, до 12,95-13,79 грн. Также на 10 копеек за литр, до 12,65 грн/л, газ подорожал на заправках Avantage 7.

На украинских АЗС дорожает автогаз

По состоянию на 15 апреля средние цены на сжиженный газ в Украине выросли до 13,24 грн/л.

Как сообщалось, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 грн за литр. После этого цены начали снижаться и к середине февраля достигли 10,3 грн/л.

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Топливо, АЗС, Сжиженный газ, Заправки.
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