Министр финансов обсуждала новые гарантии Всемирного банка

Новости Бизнеса: Украина продолжает обсуждение новой гарантии со Всемирным банком.

Министерство финансов Украины продолжает обсуждение новой гарантии со Всемирным банком, сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

«На встрече с Сирилом Мюллером и командой Всемирного банка обсудили программу до конца года, заимствования под новую гарантию, над структурированием которой мы уже начали работу, и ряд проектов в образовании, инфраструктуре и агро», – написала Маркарова в соцсети Facebook, ссылаясь на итоги встречи с вице-президентом Всемирного банка в Вашингтоне.

По ее словам, представители кредитора отметили результативность совместных усилий по ускорению выборки средств по международному кредитованию.

«Количество людей в зале прямо пропорционально интересу к проектам Украины, пришлось доставлять стульчики», - добавила Маркарова.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Всемирный банк одобрил предоставление Украине финансовой гарантии на 750 млн долл. Под эту гарантию Украина в декабре прошлого года привлекла в госбюджет 349,3 млн евро, а в марте текущего года – 529 млн евро.

Напомним, в новом прогнозе Всемирного банка относительно экономического роста в регионе Европы и Центральной Азии, куда входит и Украина, отмечается, что рост экономики Украины в 2019 году составит 2,7%. В 2020 году - 3,4% и в 2021 году - 3,7%.