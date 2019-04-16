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В "Нафтогазе" заявили, что цену на газ для населения снизить невозможно

В "Нафтогазе" заявили, что цену на газ для населения снизить невозможно
13:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В "Нафтогазе Украины" объяснили, что снизить цену на газ для населения невозможно из-за спецобязательств со стороны правительства.

Руководитель газового дивизиона компании НАК Нафтогаз Андрей Фаворов заявил, что цену на газ для населения снизить невозможно.

"Причиной он назвал возложенные на компанию постановлением №867 спецобязательства со стороны Кабинета министров, которыми устанавливается фиксированная цена", - говорится в сообщении.

"Мы будем вынуждены соблюдать действующее постановление №867, которым на нас возложены спецобязательства. Но наша позиция остается неизменной. НАК считает, что газ должен продаваться по рыночной цене, которую определяет спрос и предложение. Этот уровень может быть как выше цены, установленной Кабмином, так и ниже", - подчеркнул Фаворов.

Напомним, спецобязательства предусматривают, что с 1 мая цена на газ для бытовых потребителей должна составить порядка 9,7-9,8 тысячи гривень за тысячу кубометров. Стоит отметить, что поднятия цен на газ для населения до уровня импортного партита записано в соглашении Украины с МВФ.

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Нафтогаз Украины, Кабмин, Снижение, Цена на газ для населения, Невозможность, Фиксированная цена.
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