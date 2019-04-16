В Украине для таможенных платежей будет действовать единый счет

Новости Бизнеса: Министерство финансов Украины сообщило, что все таможни в Украине с 16 апреля 2019 года переходят на единый счет для зачисления таможенных платежей.

Таможни в Украине с сегодняшнего дня переходят на единый счет для зачисления таможенных платежей. Об этом сообщает на пресс-служба Минфина.

"С 16 апреля все таможенные оформления товаров предприятий будут осуществляться исключительно через единый счет", - сообщили в ведомстве.

В Минфине пояснили, что ранее в каждой таможне был собственный счет для зачисления таможенных платежей. "Поэтому предприниматель, осуществляющий таможенное оформление в различных таможнях, вынужден был перечислять таможенные платежи на несколько отдельных счетов", - добавили в ведомстве.

"Новый порядок перечисления в бюджет таможенных платежей позволяет значительно уменьшить время таможенного оформления товаров, ведь средства будут учитываться в одной карточке - лицевом счете субъекта ВЭД", - отметили в Минфине.

Так, предприятия смогут перечислять средства авансовых платежей на один счет ГФС, подавать таможенные декларации любой таможне и платить таможенные платежи по единому авансовому счету.