Россия резко увеличила объемы транзита газа через Украину

Новости Бизнеса: "Газпром" увеличил транзит газа через Украину на 25% из-за ремонта "Ямал-Европа".

Российский "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту – на 60 млн куб. м в сутки, или на 25%, доведя их ориентировочно до 300 млн куб. м в сутки, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Причиной этому - ремонт трубопровода "Ямал-Европа" (проходящего через Беларусь)… В годовом исчислении это эквивалентно около 110 млрд куб. м газа", – написал он на своей странице в Facebook.

Как подчеркнул А.Коболев, такое резкое увеличение транзита возможно исключительно благодаря надежности и качественной работе украинской газотранспортной системы (ГТС).

"Ни одна другая система не способна предложить такую гибкость и запас мощности, еще и по такой выгодной цене", – добавил глава "Нафтогаза".

По его мнению, эта ситуация еще раз доказывает, что строительство "Газпромом" обходных маршрутов и потоков не имеет под собой никакого технического и экономического обоснования.

"Истинные мотивы действий россиян лежат исключительно в политической плоскости", – заявил А.Коболев.

Как сообщалось, Украина в январе-марте 2019 года увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 4,6% (на 915,7 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 21 млрд 9,4 млн куб. м.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе транзит газа через страну в Европу за три месяца составил 20 млрд 39,9 млн куб. м (+5,3% к январю-марту-2018), в Молдову – 969,5 млн куб. м (-9,3%).

Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою ГТС на 7,1% (на 6 млрд 677,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом – до 86 млрд 779,2 млн куб. м. В том числе транзит газа через страну в Европу за год составил 83 млрд 839,4 млн куб. м (-7,6% к 2017-му), Молдову – 2 млрд 939,8 млн куб. м (+8,6%).