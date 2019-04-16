Скачать
Вторник, 16.04.2019
"Укрнафта" выиграла у России суд за крымские активы
"Укрнафта" выиграла у России суд за крымские активы
Украинцы рассказали, чего ожидают от нового президента в первые 100 дней
Украинцы рассказали, чего ожидают от нового президента в первые 100 дней
Бавария хочет купить Мбаппе
Бавария хочет купить Мбаппе
Стало известно, как не мучиться от голода в пост
Стало известно, как не мучиться от голода в пост

Украина и Словакия увеличили сроки пребывания в рамках малого пограничного движения

Украина и Словакия увеличили сроки пребывания в рамках малого пограничного движения
15:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Украина и Словакия подписали договоры по совершенствованию пограндвижения и использования авиапространства.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини подписали ряд двусторонних договоров об усовершенствовании процедур пограничного движения и использования авиационного пространства.

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров Украины, документы подписаны в Братиславе в рамках рабочего визита В.Гройсмана в Словакию.

В частности, подписаны изменения в соглашение о местном приграничном движении от 30 мая 2008 года. Документ, среди прочего, предусматривает, что срок непрерывного пребывания в режиме местного пограничного движения в пограничной зоне не должен превышать 90 дней.

Также подписана декларация о намерениях заключить соглашение для установления условий использования определенной части воздушного пространства Словакии для обслуживания воздушного движения украинским провайдером "Украэрорух" в международном аэропорту "Ужгород" для коммерческого воздушного транспорта.

В Украине для таможенных платежей будет действовать единый счет

Отмечается, что подписанные данных документы направлены на улучшение и усиление отношений между странами.

Кроме того, главы правительств двух стран договорились активизировать работу по наращиванию взаимного товарооборота, закрепления и усиления транзитной роли двух государств, как в контексте поставок газа в Евросоюз, так и в контексте развития транспортных маршрутов.

По данным правительства, на данный момент договорная база между Украиной и Словакией насчитывает 105 документов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украэрорух, Словакия, Петер Пеллегрини, Пограничное движение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 16 апреля – День Никиты, День Гафии
03 Прогноз погоды на 16 апреля: будет прохладно, пасмурно и дождливо
04 Экс-тренер сборной Украины по боксу - о переходе Усика в хэвивейт
05 Короткие поздравления с Днем рождения на 16 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Украину надвигаются сильные заморозки
На Украину надвигаются сильные заморозки
Россия резко увеличила объемы транзита газа через Украину
Россия резко увеличила объемы транзита газа через Украину
Выборы 2019: за кого намерены проголосовать украинцы во втором туре
Выборы 2019: результаты опроса КМИС
Какая стоимость продуктов по состоянию на 16 апреля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 16 апреля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь