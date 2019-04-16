Украина и Словакия увеличили сроки пребывания в рамках малого пограничного движения

Новости Бизнеса: Украина и Словакия подписали договоры по совершенствованию пограндвижения и использования авиапространства.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини подписали ряд двусторонних договоров об усовершенствовании процедур пограничного движения и использования авиационного пространства.

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров Украины, документы подписаны в Братиславе в рамках рабочего визита В.Гройсмана в Словакию.

В частности, подписаны изменения в соглашение о местном приграничном движении от 30 мая 2008 года. Документ, среди прочего, предусматривает, что срок непрерывного пребывания в режиме местного пограничного движения в пограничной зоне не должен превышать 90 дней.

Также подписана декларация о намерениях заключить соглашение для установления условий использования определенной части воздушного пространства Словакии для обслуживания воздушного движения украинским провайдером "Украэрорух" в международном аэропорту "Ужгород" для коммерческого воздушного транспорта.

Отмечается, что подписанные данных документы направлены на улучшение и усиление отношений между странами.

Кроме того, главы правительств двух стран договорились активизировать работу по наращиванию взаимного товарооборота, закрепления и усиления транзитной роли двух государств, как в контексте поставок газа в Евросоюз, так и в контексте развития транспортных маршрутов.

По данным правительства, на данный момент договорная база между Украиной и Словакией насчитывает 105 документов.