Скачать
Вторник, 16.04.2019
Второй тур выборов 2019: сколько украинцев изменили место голосования
Второй тур выборов 2019: сколько украинцев изменили место голосования
Пожар в Нотр-Дам де Пари: на восстановление могут уйти десятилетия
Пожар в Нотр-Дам де Пари: на восстановление могут уйти десятилетия
Кубок Украины: прогноз букмекеров на полуфиналы
Кубок Украины: прогноз букмекеров на полуфиналы
Скандал: Мелания Трамп не станет звездой Vogue
Скандал: Мелания Трамп не станет звездой Vogue

В Украине сократилось количество безработных

В Украине сократилось количество безработных
18:02 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Безработица в Украине в марте уменьшилась на 7% - до 340,7 тыс. человек.

Уровень безработицы в Украине в марте 2019 года уменьшился по сравнению с февралем этого года на 7,3% и составил 340,7 тыс., сообщила Государственная служба статистики.

Среди городского населения количество безработных составило 184,4 тыс. человек, среди сельского – 156,3 тыс. человек.

Безработных женщин насчитывалось 189,6 тыс. человек, а безработных мужчин – 151,1 тыс. человек. Количество вакансий в марте текущего года составило 100 тыс., что на 18% больше, чем месяцем ранее.

Украинцы рассказали, чего ожидают от нового президента в первые 100 дней

Конкурс на одно вакантное место составил 3 человека. Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Безработица, Работа, Трудоустройство, Госстат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 16 апреля – День Никиты, День Гафии
03 Экс-тренер сборной Украины по боксу - о переходе Усика в хэвивейт
04 Короткие поздравления с Днем рождения на 16 апреля
05 Прогноз погоды на 16 апреля: будет прохладно, пасмурно и дождливо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Украину надвигаются сильные заморозки
На Украину надвигаются сильные заморозки
Украина обратилась в Международный трибунал из-за захвата моряков
Киев обратился в трибунал из-за захвата моряков
Украинцы рассказали, чего ожидают от нового президента в первые 100 дней
Украинцы рассказали, чего ожидают от нового президента
Пулитцеровская премия 2019: список победителей
Пулитцеровская премия 2019: список победителей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь