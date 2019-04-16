В Украине сократилось количество безработных

Новости Бизнеса: Безработица в Украине в марте уменьшилась на 7% - до 340,7 тыс. человек.

Уровень безработицы в Украине в марте 2019 года уменьшился по сравнению с февралем этого года на 7,3% и составил 340,7 тыс., сообщила Государственная служба статистики.

Среди городского населения количество безработных составило 184,4 тыс. человек, среди сельского – 156,3 тыс. человек.

Безработных женщин насчитывалось 189,6 тыс. человек, а безработных мужчин – 151,1 тыс. человек. Количество вакансий в марте текущего года составило 100 тыс., что на 18% больше, чем месяцем ранее.

Конкурс на одно вакантное место составил 3 человека. Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.