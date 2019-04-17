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Цены на нефть превысили 72 доллара

Цены на нефть превысили 72 доллара
11:04 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 17 апреля, впервые с ноября 2018 превысила отметку 72 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают расти на торгах в среду, 17 апреля, Как пишет Интерфакс, нефть дорожает на сигналах снижения запасов нефти в США.

Так, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $71,98 за баррель, что на $0,26 (0,36%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В ходе торгов цена поднималась до $72,08 за баррель, максимума с ноября прошлого года.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,43 (0,67%) - до $64,48 за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт поднялся в цене на $0,65 (1,03%) - до $64,05 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,1 млн баррелей.

Цены на нефть упали: названа причина

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в среду в 17:30 по Москве. Если снижение запасов нефти подтвердится в официальных данных, оно будет зафиксировано впервые за четыре недели.

Позитивным фактором для рынка стали статданные из Китая, указавшие на более значительное, чем ожидалось, увеличение объема ВВП в первом квартале. Объем ВВП увеличился на 6,4% по сравнению с первым кварталом 2018 года. Темпы роста остались на уровне четвертого квартала, однако превзошли консенсус-прогноз рынка на уровне 6,3%.

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Нефть, WTI, ОПЕК, Brent, Цена на нефть.
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