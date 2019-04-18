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Кабмин согласовал условия торговли между Украиной и Израилем

Кабмин согласовал условия торговли между Украиной и Израилем
11:48 Сегодня Телеграф www.unian.net

Новости Бизнеса: Кабинет министров Украины принял законопроект, в котором предлагается настроить на официальном уровне свободную торговлю Украины с Израилем.

Принятие документа состоялось вчера, 17 апреля, как сообщается на официальном сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

Так, после согласования законопроекта, в котором предлагается ратифицировать Соглашение о свободной торговле двух стран, документ будет передан на рассмотрение в Верховную Раду. Принятие окончательных условий сотрудничества в рамках свободной торговли Украина-Израиль позволит завершить внутренне-государственные процедуры, открывающие путь Соглашению к его фактической реализации.

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Подтверждение договора на законодательном уровне позволит также в дальнейшем развивать двухстороннее сотрудничество украинской стороны с израильской, налаживать торгово-экономическую связь между странами. Ранее Соглашение о свободной торговли между указанными странами было подписано в январе текущего года. Его действие направлено на разрушение барьеров в торговле между Украиной и Государством Израиль, а также создание новых возможностей для украинских экспортеров относительно рынков сбыта продукции, развития и совершенствования собственного производства в Украине.

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