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Россия запретила экспорт нефтепродуктов в Украину

Россия запретила экспорт нефтепродуктов в Украину
13:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Российская Федерация устанавливает запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

 Правительство РФ запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину.

"Несколько дней назад Кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны: расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры", - сообщил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, постановлением, которое он подписал, "устанавливается запрет на экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов".

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Он пояснил, что документом "определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений". "В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и те же самые нефть и нефтепродукты", - уточнил глава правительства.

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Экспорт, Нефтепродукты, Россия, Нефть.
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