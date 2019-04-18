Россия ограничит поставки угля в Украину

Новости Бизнеса: Российская Федерация с 1 июня 2019 расширит санкции против Украины и ограничит экспорт угля.

Поставки угля в Украину с 1 июня будут возможны только при получении отдельных разрешений, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня этого года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь, и те же самые нефть и нефтепродукты", - сказал он.

Соответствующее постановление правительства уже подписано, отметил Д.Медведев.

Поставки российского угля в Украину в 2018 году выросли на 29% - до 12,4 млн тонн, сообщало Минэнерго РФ. Ведомство прогнозировало, что в 2019 году объем экспорта сохранится на том же уровне.