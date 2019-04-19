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В Украине снова подорожал автогаз

В Украине снова подорожал автогаз
14:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: epravda.com.ua

Новости Бизнеса: По состоянию на 19 апреля средние цены на сжиженный газ в Украине выросли до 13,38 гривни/литр.

Ряд сетей АЗС в Украине с 18 по 19 апреля повысили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-20 копеек за литр.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, тернопольский оператор "Автотехсервис" повысил цену на сжиженный газ на 10 копеек за литр, до 13,60 гривни. На АЗС ритейлера "Татнефть-АЗС-Украина" (Полтавская и Харьковская область) газ подорожал на 12 копеек за литр, до 13,38 гривни.

В Украине снова подорожал автогаз

Также в харьковской сети U.GO (сеть АЗС АО "Укргазвыдобування") газ подорожал на 20 копеек за литр. Отмечается, что рост средней стоимости автогаза в течение рабочей недели – с 15 по 19 апреля, составил 14 копеек/литр, или 1%. Таким образом, по состоянию на 19 апреля 2019 года средняя розничная стоимость сжиженного газ в Украине выросла до 13,38 гривни/литр.

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Бензин, АЗС, Заправка, Автогаз.
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