Посол Дюмон: Трансформация Приватбанка - ключевой маркер оздоровления банковского сектора

Новости Бизнеса: Изабель Дюмон: Оздоровление банковского сектора одно из достижений реформ в Украине.

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон подчеркивает, что трансформация Приватбанка является одним из главных маркеров оздоровления банковского сектора.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", посол заявила в пятницу вечером.

"Оздоровление банковского сектора является одним из достижений реформ в Украине, а трансформация Приватбанка - один из его ключевых маркеров. Продолжение реформ имеет ключевое значение для экономической стабильности и развития Украины", - написала посол в своем Twitter.

Напомним, в четверг Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров относительно национализации Приватбанка. Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства. Европейский союз, США и ЕБРР выступили с заявлением в поддержку Украины в деле Приватбанка.