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В Минагро сообщили размер субсидий для новых фермерских хозяйств

В Минагро сообщили размер субсидий для новых фермерских хозяйств
11:19 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Министерство аграрной политики сообщило, что вновь созданным фермерским хозяйствам будет полагаться государственная помощь в размере 3 тысячи гривен на гектар.

Вновь созданное фермерское хозяйство может получить государственную помощь в размере 3 тыс. грн на гектар - до 60 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Благодаря государственной поддержке от правительства вновь созданное фермерское хозяйство может единовременно в период становления получить бюджетную субсидию в размере 3000 гривень на 1 гектар, но не более 60 000 гривень на одно фермерское хозяйство для осуществления сельскохозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для получения средств необходимо лично подать в региональные отделения Укргосфонда заявку и соответствующие документы: копию устава фермерского хозяйства (для юридического лица) или копию договора о создании семейного фермерского хозяйства (для фермерских хозяйств, созданных без приобретения статуса юридического лица); сведения из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, подтверждающие право собственности или пользования земельным участком; копию финансового документа, подтверждающего чистый доход от реализации продукции за последний год до 20 млн грн гривень; фермерским хозяйствам, зарегистрированным в текущем году, – копия финансового отчета за последний квартал; справку, действительную на дату представления заявки, об отсутствии задолженности по налогам, сборам, платежам в бумажном виде; согласие получателя о предоставлении Минагрополитики информации о нем, по форме, определенной уполномоченным банком; справку государственного регистратора о том, что хозяйство не банкрот/не находится на стадии ликвидации.

Отмечается, что бюджетные средства поступят на счет открытый в уполномоченном банке.

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Как сообщалось, Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" предусмотрены расходы по программам поддержки развития агропромышленного комплекса (АПК) в размере 5 909 млн грн. В частности, на финансовую поддержку мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов предусмотрено 127,2 млн грн; на финансовую поддержку развития фермерских хозяйств — 800 млн грн; на государственную поддержку развития, закладку молодых садов, виноградников и ягодников и надзор за ними — 400 млн грн; на предоставление кредитов фермерским хозяйствам — 200,0 млн грн; на государственную поддержку отрасли животноводства — 3 500 млн грн; на финансовую поддержку сельхозпроизводителей — 881,8 млн грн.

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Сумма, Государственная помощь, Гектар, Фермерские хозяйства, Минагро.
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