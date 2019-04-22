В Украине подорожали бензин и дизтопливо

Новости Бизнеса: Ряд сетей АЗС в Украине повысили цены на бензин и дизтопливо на 30-60 копеек за литр.

Ряд сетей АЗС в Украине с 20 по 21 апреля повысили цены на бензины и дизельное топливо на 30-60 копеек за литр.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов. Так, на АЗС OKKO и WOG бензины подорожали на 0,5 - 1 грн за литр, до: А-92 – 30,49 грн, А-95 – 31,49 грн, А-95 Премиум – до 32,49 грн, ДТ – 30,49 грн.

На столичных АЗС SOCAR бензины подорожали на 60 копеек за литр, до: А-92 – 30,59 грн, А-95 – 31,59 грн, А-95 Премиум – до 32,59 грн. Оператор Glusco поднял стоимость топливной линейки на 35 коп. за литр, до: А-92 – 28,30 грн/л, А-95 – 29,30 грн/л, ДТ – 28,50 грн/л. В сети UPG цены выросли на 40 коп./л, до: А-92 – 27,50 грн/л, А-95 – 28,50 грн/л, ДТ – 27,50 грн/л.

В свою очередь, на АЗС "БРСМ-Нафта" в Киеве подняли цену на бензин до: А-92 – 25,69 грн/л, А-95 – 26,69 грн/л, А-95 Премиум – 28,19 грн/л.

Таким образом, по состоянию на 22 апреля 2019 года средние цены на топливо на заправках в Украине составили А-92 – 27,68 грн/л, А-95 – 28,81 грн/л, А-95 Премиум – 30,05 грн/л, ДТ – 28,25 грн/л.