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Среда, 24.04.2019
Минздрав: Остановить медицинскую реформу невозможно
Минздрав: Остановить медицинскую реформу невозможно
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Минздрав: Остановить медицинскую реформу невозможно

Минздрав: Остановить медицинскую реформу невозможно
08:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Медицинскую реформу, которая внедряется для улучшения системы здравоохранения, невозможно остановить.

Так заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский прокомментировал вопрос журналистов относительно возможного приостановления или отмены медреформы,

“Невозможно остановить медицинскую реформу, время которой пришло. Мы проводим трансформацию медицинской системы не для правительства, не для Президента, а для пациента и для врача. Пока пациент нуждается в лучшей системе здравоохранения, пока врачи сетуют на те или иные проблемы в этой системе, - до тех пор нам есть что делать”, - отметил Линчевский.

По его словам, в медицинской реформе нет ничего патерналистического, она не продиктована сверху, а идет изнутри.

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“Фамилии руководителей могут быть разными, но от этого потребность реформы не снимается и соответственно энтузиазм, сила и мощь команды Минздрава лишь нарастает. Жизнь и здоровье являются самой большой ценностью. И я бы никому не советовал мешать трансформировать медицинскую систему”,- сказал Линчевский.

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Минздрав, Медицинская реформа, Медреформа, Александр Линчевский.
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