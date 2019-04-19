Украинцам больничные будут выдавать по новым правилам

Новости Украины: В Украине в этом году заработает электронный реестр больничных листов.

В Украине заработает электронный реестр больничных. Правительство согласовало соответствующее постановление.

"Такая система сделает невозможным фальсификацию документов. А годовая экономия за прекращения злоупотреблений может составить более миллиарда гривень", - пояснили в "Завтрака с 1+1".

Кроме того, электронный реестр упростит оформление больничного и ускорит начисления по нему. До сентября государственные структуры наладят взаимодействие своих информационных систем. А потом уже за три месяца реестр обещают запустить. Ежегодно в Украине выдают 5,5 миллионов больничных.

Ранее и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун заявляла, что с 1 апреля лекарства по программе "Доступные лекарства" можно будет получить только по электронному рецепту.