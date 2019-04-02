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Программа "Доступные лекарства" теперь работает и по электронным рецептам

Программа "Доступные лекарства" теперь работает и по электронным рецептам
10:31 Сегодня Телеграф journalist.today 05542.com.ua

Новости Украины: С начала апреля в программе "Доступные лекарства" действуют электронные рецепты, по которым станет проще приобрести необходимые препараты.

"Доступные лекарства" теперь еще доступнее – с сегодняшнего дня пациенты их получают по электронным рецептам. Программа перешла к Национальной службе здоровья Украины. Это изменение трансформирует весь механизм работы программы, в частности – пациенты, которые ею пользуются, будут получать рецепт на лекарства в совершенно другом формате. Никаких бумажек, которые могут потеряться или же плохо читаться", - сообщила исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в соцсети.

Чиновница рассказала, что на мобильный телефон пациента будет приходить СМС с кодом, который потом надо будет показать в аптеке, участвующей в программе. По этому коду провизор будет находить рецепт, который врач будет выписывать в электронной системе.

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Кроме того, теперь не нужно быть "привязанным" к аптеке в том же районе, где вам выписали рецепт. По словам Супрун, "Доступные лекарства" можно приобрести в каждой аптеке, которая имеет договор с НСЗУ, где бы она ни находилась. Сейчас таких аптек более пяти тысяч, и к участию в программе продолжают присоединяться новые.

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Рецепт, Лекарства, Медицина, Программа, Препараты, Аптеки, Супрун, доступные.
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