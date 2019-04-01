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Военным в зоне ООС повысили зарплаты

Военным в зоне ООС повысили зарплаты
19:17 Сегодня Телеграф Минобороны Фото: Фейсбук

Новости Украины: Выплаты в увеличенном размере за март 2019 за выполнение задач в ООС военнослужащие ВС Украины получат в апреле текущего года.

В апреле текущего года выплаты в увеличенном размере получат военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) за выполнение ими в марте 2019 года задач в составе подразделений, которые принимают участие в операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что с 1 марта текущего года увеличены размеры выплат за участие в операции Объединенных сил на первой линии столкновения - на 2 тыс. гривен, на второй - на 1 тыс. гривен.

Кроме того, установлена выплата вознаграждения военнослужащим ВМС ВС Украины за время выполнения боевых задач в акватории Азовского моря из расчета 12 тыс. гривен за месяц пропорционально дням участия.

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Таким образом, военнослужащий-контрактник из числа рядового состава за выполнение задач в операции Объединенных сил на первой линии столкновения будет получать увеличенное денежное довольствие от 22 157 гривен, на второй линии - от 15 557 гривен.

Ранее сообщалось, что подсчет результатов выборов показал, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, чем действующий президент Петр Порошенко.

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Зарплата, Военные, ВСУ, ООС, Зона ООС.
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