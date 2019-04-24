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В Украине выросло промышленное производство

В Украине выросло промышленное производство
09:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Промпроизводство в Украине в марте-2019 к марту-2018 выросло на 2,1%.

Промышленное производство в Украине в марте 2019 года выросло на 2,1% по сравнению с мартом 2018 года, что лучше показателей января и февраля, когда было зафиксировано его снижение, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в марте-2019 к марту-2018 также возросло на 2,7%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в марте выросло на 12%, однако с учетом сезонного фактора – на 2,4%.

В целом по итогам первых трех месяцев 2019 года сокращение промпроизводства к аналогичному периоду 2018 года составляет 0,9%, тогда как по итогам двух месяцев оно достигало 2,5%, говорится в данных Госстата.

Согласно им, в перерабатывающей промышленности в марте-2019 к марту-2018 рост составил 5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 1,8%.

В то же время в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха было зафиксировано снижение на 8,1%, что может быть связано с более теплой погодой.

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Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом, при этом в декабре-2018 к декабрю-2017 снижение составило 3,5%.

За 2018 год перерабатывающая промышленность выросла на 0,2%, добывающая промышленность и разработка карьеров - на 2,1%, поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 2,8%.

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Экономика, Госстат, Промпроизводство, Промышленное производство.
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