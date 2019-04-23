Российская некачественная нефть уже на территории ЕС и Украины

Новости Бизнеса: Некачественная российская нефть, на которую жаловалась Беларусь, добралась на территорию ЕС и Украины.

Польский оператор трубопроводов PERN заявил, что зафиксировал ухудшение качества российской нефти, поступающей из Беларуси по нефтепроводу "Дружба".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Forsal.

PERN получил факс от "Гомельтранснефть", в котором сообщалось о повышенном содержании хлороорганических соединений в сырье, а позже "обнаружил это в сырой нефти, поступившей в Польшу". Оператор сообщил о снижении качества нефти польским и немецким нефтеперерабатывающим заводам.

Заместитель председателя белорусского концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов также заявил, что российская нефть с повышенным содержанием хлороорганических соединений поступила в Евросоюз и Украину.

"По результатам проб, отобранных на границе Беларуси и Польши, можно констатировать, что некачественная нефть поступила на территорию стран Европейского Союза. Такая же нефть есть и на территории Украины", - сказал Сизов.

По его словам, некачественная нефть продолжает поступать в Беларусь из России.

Напомним, белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из России в другие страны.