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Кабмин повышает норму выплаты дивидендов для госпредприятий

Кабмин повышает норму выплаты дивидендов для госпредприятий
12:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Кабмин повысил на 2019г норматив отчислений чистой прибыли ГП в госбюджет до 90%.

Кабинет министров Украины повысил норматив отчислений части чистой прибыли государственных предприятий в бюджет на 2019 год с 75% до 90%, а также отменил сниженные нормативы для отдельных предприятий.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

При этом в ходе заседания глава Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой указал на то, что такое решение может лишить предприятия возможности проводить модернизацию.

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"Это доходы, предусмотренные бюджетом на 2019 год... Но мы определили механизм, который позволит через бизнес-планирование компаний... сокращать процент отчислений (компаний - ред.) на реализацию их инвестиционных программ", - прокомментировал премьер-министр Владимир Гройсман.

Ранее льготы по отчислению в бюджет части чистой прибыли имели Администрация морских портов Украины, Международный аэропорт "Борисполь", Национальный центр Александра Довженка, "Мистецький арсенал", а также ряд других госпредприятий.

Согласно экспертному заключению к соответствующему проекту постановления, которым располагает агентство, Министерство финансов оценивает сумму отчислений чистой прибыли в госбюджет в 15,4 млрд грн в текущем году.

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Кабмин, Дивиденды, Владимир Гройсман, Госспредприятия.
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