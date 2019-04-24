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Среда, 24.04.2019
Гройсман: Цены на газ для населения могут быть снижены еще больше
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Гройсман: Цены на газ для населения могут быть снижены еще больше

Гройсман: Цены на газ для населения могут быть снижены еще больше
12:05 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Цены на газ в Украине для населения в дальнейшем могут быть снижены еще больше.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что снижение цены на газ на 300 гривен с 1 мая может быть не последним.

Об этом он сказал во время заседания правительства в среду.

"На прошлом заседании правительства я сказал, что если "Нафтогаз" не снизит цену на газ, исходя из того, что рыночная цена снизилась, то я предложу правительства уволить главу правления "Нафтогаза" (Андрея Коболева - ред.)", - сказал Гройсман.

"В понедельник НАК заявил, что они снижают с первого мая на 300 гривен цену за тысячу кубов. Я думаю, что это не последнее снижение, рынки показывают снижение. И дальше будем смотреть, как открыто будет действовать "Нафтогаз", - добавил он.

Напомним, 22 апреля "Нафтогаз Украины" заявил, что компания совместно с правительством разработала новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газадля населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 гривень за тысячу кубометров (конечная розничная цена).

23 апреля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что снижение "Нафтогазом Украины" цены на газ на 300 гривень за тысячу кубов с мая является хорошим началом для дальнейших снижений.

У Зеленского призвали согласовать снижение цен на газ с МВФ

Ранее премьер пригрозил отставкой главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву в случае отказа компании понизить цену на газ, отпускаемый для нужд населения.

В среду утром команда Владимира Зеленского призывала "Нафтогаз" и Кабмин провести консультации с МВФ и, вместо запланированного повышения, выйти на понижение цены на газ для населения с 1 мая.

При этом никаких деталей или комментариев относительно принятого накануне решения "Нафтогаза" в Зе!команде не предоставили.

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Все по теме:

Газ, Промышленность, Нафтогаз, Цены на газ, Владимир Гройсман, Андрей Коболев, Цены на газ в Украине.
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