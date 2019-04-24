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В Украине повысили цены на оформление паспортов

В Украине повысили цены на оформление паспортов
15:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Кабинет министров Украины повысил цены на оформление паспортов с 1 июля.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Так, предполагается, что с 1 июля цена за оформление (в том числе вместо потерянного или украденного) или обмен паспорта (в форме ID-карты), кроме оформления паспорта гражданина Украины в первый раз повысится с 87 до 126 грн при изготовлении до 20 рабочих дней, и с 174 до 252 грн при изготовлении до 10 дней.

Стоимость за оформление (в том числе вместо потерянного или украденного) и обмен загранпаспорта повысится с 253 до 352 грн при изготовлении до 20 рабочих дней, с 506 до 704 грн при изготовлении до 7 дней или до 3 дней.

Также повысится стоимость оформления проездного документа беженца, удостоверения лица без гражданства для выезда за границу, вида на временное проживание и проездного документа лицу, которому предоставлена дополнительная защита с 156,46 грн до 226 грн.

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Оформление удостоверения беженца составит 168 грн, карты мигранта – 199 грн, удостоверения лица, которое требует дополнительной защиты – 168 грн, вида на постоянное проживание – 352 грн.

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Паспорт, Биометрический паспорт, Паспортный стол, Оформление паспортов.
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