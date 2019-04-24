В Украине продолжает дорожать бензин и дизтопливо

Новости Бизнеса: Ряд сетей АЗС в Украине повысили цены на бензины и дизтопливо на 0,1-2 гривни за литр.

Средняя розничная цена бензина А-95 на отечественных АЗС превысила 29,15 гривни/литр.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, на АЗС ANP, "Авиас" цены на бензин и дизельное топливо выросли на 1 гривню/литр, до: А-92 – 27,95 гривни/литр, А-95 – 28,95 гривни/литр, А-95 Energy – 29,45 гривни/литр, ДТ – 29 гривень/литр. На 1 гривню/литр стоимость топлива также выросла на АЗС сети UKRNAFTA, до: А-92 – 28 гривень/литр, А-95 – 29 гривень/литр, А-95 Energy – 29,5 гривни/литр, ДТ – 29 гривни/литр.

Кроме того, в сети АЗС Shell бензины и ДТ подорожали на 40-50 копеек/литр, до: А-92 – 29,79 гривни/литр, А-95 – 31,29 гривни/литр, А-95 Премиум – 33,79 гривни/литр, ДТ – 30,29 гривни/литр, ДТ Премиум – 32,79 гривни/литр.

Сеть Glusco подняла цены на 15 копеек/литр, до: А-92 – 28,45 гривни/литр, А-95 – 29,45 гривни/литр, ДТ – 28,65 гривни/литр.

На станциях Chipo топливо выросло в цене на 30 коп./л, до: А-92 – 26,49 гривни/литр, А-95 – 26,99 гривни/литр, ДТ – 26,29 гривни/литр. В свою очередь, на АЗС Marshal в Харьковской области топливо подорожало сразу на 1,60-1,90 гривни/литр, до: А-92 – 25,90 гривни/литр, А-95 – 26,90 гривни/литр, ДТ – 26,40 гривни/литр.

Таким образом, по состоянию на 24 апреля средние цены на топливо на АЗС в Украине выросли на 25-32 копейки/литр, до уровня: А-92 – 28,02 гривни/литр, А-95 – 29,15 гривни/литр, ДТ – 28,60 гривни/литр.