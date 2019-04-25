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НБУ прогнозирует рост цены на газ для населения

НБУ прогнозирует рост цены на газ для населения
15:58 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Осенью цена на газ для населения вырастет на 15%.

В своих прогнозах Национальный банк Украины отложил повышение цен на 15% на природный газ для населения на осень этого года. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб на пресс-брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.

"По нашим прогнозам они (цены на природный газ - ред.), в принципе, не изменились. В этом году мы ожидаем цены на природный газ для населения вырастут на 15%. Но, действительно, последние события относительно заявлений в Украине и динамики мировых цен на газ они побудили сместить временной профиль этого повышения, то есть мы ожидаем, что мировые цены на газ сейчас они находятся на очень низком уровне - около 170 долл. за 1 тыс. куб. м. По нашему прогнозу, средняя цена в этом году будет намного выше, но гораздо ниже, чем мы закладывали сначала (где 215 долл.). Это значит, что осенью тарифы увеличатся на 15%", - сообщил Сологуб.

НБУ сообщил о замедлении инфляции до 8,6%

В то же время он отметил, что в следующем году, по прогнозам НБУ, рост цены на газ в Украине ожидают еще на 7%. Ранее в Нацбанке на 2020 год прогнозировали рост цены на газ для населения на 18%.

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Газ, НБУ, Цена на газ, Газ для населения.
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