На Чернобыльской АЭС завершились 72-часовые тесты укрытия

Новости Бизнеса: В зоне атомной электростанции в Чернобыльской зоне завершены испытания нового безопасного укрытия.

ЕБРР успешно завершил приемочные испытания нового безопасного укрытия на Чернобыльской АЭС, призванного обеспечить безопасность при демонтаже старого укрытия и частей разрушенного 4-го энергоблока АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

ЕБРР выделил более 715 млн евро собственных средств на реализацию этого проекта, а сегодня, 25 апреля, накануне 33-й годовщины аварии на ЧАЭС в 1986 году, успешно была завершена 72- часовая пробная эксплуатация объекта. Согласно сообщению ЕБРР, эти испытания «знаменуют собой безопасное физическое завершение строительства нового укрытия» над разрушенным энергоблоком.

В ЕБРР отмечают, что этот новый конфайнмент предотвратит распространение в окружающей среде радиоактивных материалов за пределами укрытия, а также позволит обезопасить демонтаж обломков саркофага и вывоз оттуда радиоактивных материалов.

«Это событие стало кульминационным моментом более чем десятилетней истории строительства нового безопасного конфайнмента, проводимого при содействии Чернобыльского фонда «Укрытие», учрежденного ЕБРР», –сказано в сообщении.

Напомним, страны «Большой семерки» в 2016 году согласились на сотрудничество по ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской АЭС. Строительная компания Novarka в ноябре 2016 года надвинула сооруженную арку над 4-м энергоблоком ЧАЭС, что снизило в 10 раз уровень гамма-излучения вокруг станции.

Напомним, в апреле проходит конкурс на лучший эскизный проект для создания мурала на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), прием заявок продлится до 3 мая.