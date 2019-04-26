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Пятница, 26.04.2019
Розенко рассказал, как будут переоформлять субсидии на новый сезон
Розенко рассказал, как будут переоформлять субсидии на новый сезон
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Розенко рассказал, как будут переоформлять субсидии на новый сезон

Розенко рассказал, как будут переоформлять субсидии на новый сезон
13:42 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Правительство будет и дальше усовершенствовать механизм выплаты субсидий.

Кабинет Министров ввел автоматический пересчет субсидий для большинства домохозяйств с мая.

Об этом вице-премьер-министр Павел Розенко сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Неделю назад правительство приняло изменения и дополнения в систему субсидий, и мы уже сегодня внесли такие предложения относительно того, что на новый отопительный сезон не будет у нас стопроцентной подачи заявлений и переоформления субсидий", - сказал он.

"Мы приняли решение, что с 1 мая 90% субсидиантов получают пересчет субсидий на новый сезон отопительный в автоматическом режиме", - добавил Розенко.

Монетизация субсидий: Укрпочта выплатила почти 1,9 миллиарда

Напоминаем, 27 декабря Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий. С 1 января 2019 года субсидии на оплату коммунальных услуг предоставляютсянаселению Украины в денежной форме.

В январе 2019 года было принято политическое решение о начале выплаты субсидий в наличной форме с марта 2019 года. Кабинет министров уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

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ЖКХ, Тарифы, Павел Розенко, Субсидии, Оформление субсидии.
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