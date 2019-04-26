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Железные дороги в Украине оградят ради безопасности населения

Железные дороги в Украине оградят ради безопасности населения
15:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса: В Украине в ближайшее время должны начать обустройство специальных ограждений вокруг железной дороги.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассматривает возможность ограждения железнодорожной инфраструктуры от мест скопления людей или других объектов для обеспечения большей безопасности движения скоростных поездов. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Согласно их сообщению, места, прилегающие к железнодорожному полотну, особо опасны, поэтому для минимизации количества несчастных случаев на путях уже введены специальные нормы, предусматривающие проектирование заборов и лесонасаждений, что не позволяет попадать людям в особо опасные участки движения скоростных поездов. С 1 апреля эта норма вступила в действие в рамках новых СНиП.

По информации Минрегиона, такие мероприятия по сооружению заграждений снизят на 30% вероятность аварий и несчастных случаев на железной дороге.

Для недопущения выхода людей на скоростные участки движения в новых нормах необходимо устанавливать ограждающие заборы и участки лесополос, которые должны создавать плотную линию защиты, а в местах разрывов необходимо устанавливать другие механические заграждений. На водоемах, заболоченных местностях, скалах, гаражах и др. допускаются исключения из правил.

Напомним, Кабинет министров Украины 24 апреля сократил сроки разработки и изменения государственных строительных норм до 10 месяцев, тогда как ранее эта процедура занимала 1,5 года.

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Поезд, Железная дорога, Поезда, Скоростной поезд, Минрегионразвития.
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