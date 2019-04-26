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"Укртранснафта": Транзит нефтепродуктов из Беларуси будет возобновлен

"Укртранснафта": Транзит нефтепродуктов из Беларуси будет возобновлен
17:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Техническое решение по возобновлению транзита нефтепродуктов найдено.

Стороны переговоров по проблеме поставок российской нефти нашли решение проблемы возобновления транзита.

"Техническое решение найдено. Я думаю, что буквально в первой декаде мая, как минимум, южное направление "Дружбы" возобновит стабильную работу по прокачке нефти Urals заводам-потребителям", - заявил гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко.

Как сообщалось, в пятницу в Минске проходят экстренные переговоры представителей Беларуси, России, Польши и Украины. Стороны обсуждают ситуацию с транзитом нефти по нефтепроводу "Дружба".

Концерн "Белнефтехим" вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ - Мозырский и "Нафтан" - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

Цены на нефть в пятницу перешли к падению, но могут завершить неделю в плюсе

В этой связи Белоруссия 23 апреля вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

"Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановила транзит "грязной" российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями. В 22:00 по варшавскому времени они приостановили отбор, то есть прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте "Адамово" на неопределенный срок.

Вечером 25 апреля АО "Укртранснафта" также сообщило, что приостанавливает транзит нефти по магистральному нефтепроводу Мозырь-Броды.

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Польша, Россия, Нефть, Беларусь, Укртранснафта, Транзит нефти.
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