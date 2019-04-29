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Степан Кубив предложил проект транзита Китай-ЕС через Украину

Степан Кубив предложил проект транзита Китай-ЕС через Украину
11:42 Сегодня Телеграф Фото: slovoidilo.ua

Новости Бизнеса: На форуме в Пекине Министр экономического развития предложил реализовать проект, позволяющий экспортировать товары из Китая в ЕС через Украину.

Встреча в столице Китая состоялась 25 апреля, во время которой Первый вице-премьер-министр - Министр экономического развития Степан Кубив предложил реализовать проект, в котором Украина станет одним из важных логистических пунктов.

На втором международном форуме "Один пояс, один путь" чиновник возглавил украинскую делегацию. Во время своего выступления он заявил, что Украина имеет важное значение в реализации проекта, цель которого - усилить содружество стран Азии и Европы и укрепить геополитическое сотрудничество.

"Мы предлагаем китайским коллегам совместный проектный портфель: развитие портовой инфраструктуры, объектов альтернативной энергетики, строительство автомобильных дорог и мостов, развитие объектов железной дороги и аэропортов, высокие технологии, сотрудничество в аэрокосмической отрасли, переработку агропродукции", - сказал Степан Кубив.

Украина увеличивает расходы на оборону

Кроме этого он добавил, что представители Китая и Украины уже обсудили условия участия в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута. В данном случае это поможет решить вопрос доставки товаров из Поднебесной в страны Европейского союза.

"Украина готова предложить выгодные транспортные маршруты территорией страны для соединения Китая со странами Европы, а также наладить кооперацию между предприятиями Украины и Китая с дальнейшей реализацией продукции на рынках ЕС", - добавил Министр. В сообщении уточняется, что украинская сторона при этом готова модернизировать свою промышленность и начать создавать общие производственные мощности. Данный проект, по словам Кубива, это своего рода база для создания торгового и промышленного коридора Китай-ЕС через Украину.

Напомним, что "Один пояс, один путь" - инициатива правительства Китая, в рамках которой разрабатывается масштабный транспортно-логистический проект 21 столетия. В идею создания Нового шелкового пути власти Поднебесной до 2020 года планируют вложить 800 млрд долл.

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ЕС, Китай, Промышленность, Товар, Экономика, Проект, Развитие, Путь, Министр, Кубив, Транзит, Страны, Торговый, Логистика, Коридор.
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