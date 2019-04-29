Скачать
Понедельник, 29.04.2019
Украина увеличивает расходы на оборону
Украина увеличивает расходы на оборону
Рева объяснил, почему на Донбассе не все получают украинскую пенсию
Рева объяснил, почему на Донбассе не все получают украинскую пенсию
Определился победитель футзальной Лиги чемпионов
Определился победитель футзальной Лиги чемпионов
Вышел тизер 4 серии 8 сезона "Игры престолов" (Видео)
Вышел тизер 4 серии 8 сезона "Игры престолов" (Видео)

Украина увеличивает расходы на оборону

Украина увеличивает расходы на оборону
10:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: В 2018 году мировые военные расходы выросли до $1,8 триллиона, что на 2,6% больше, чем в 2017 году.

Украина в мировом рейтинге стран по расходам на военные нужды заняла 39 место, поднявшись на 4 ступеньки по сравнению с предыдущим годом.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI).

"Военные расходы Украины в 2018 году составили 4,8 миллиарда долларов", - отмечают исследователи.

Это на 21% больше по сравнению с 2017 годом и на 53% — по сравнению с 2013 годом, за год перед началом конфликта на востоке Украины.

В 2017 году Украина находилась на 43 месте рейтинга.

Заместитель Турчинова заявил о планах ликвидации "Укроборонпрома"

В первую пятерку лидеров рейтинга вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция.

По данным SIPRI, в 2018 году США потратили на армию 649 млрд долларов, а расходы Китая на военные нужды в прошлом году составили 250 млрд долларов.

Как отмечается, Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку лидеров по затратам на оборону, в этот раз она заняла шестое место.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Оборона, Армия, Оружие, SIPRI.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 29 апреля – День Ирины Рассадницы
02 День ангела Ирины: значение имени и поздравления
03 Светлая седмица: обычаи и традиции Пасхальной недели
04 Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
05 Красивые СМС поздравления с днем рождения на 29 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Степан Кубив предложил проект транзита Китай-ЕС через Украину
Степан Кубив предложил проект транзита Китай-ЕС через Украину
Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
В понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
Иран пригрозил заблокировать поставки нефти из Персидского залива
Иран пригрозил блокадой поставок нефти
Рецепт дня: сосиски в лаваше с сыром (на сковороде)
Рецепт дня: сосиски в лаваше с сыром (на сковороде)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь