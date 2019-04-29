Украина увеличивает расходы на оборону

Новости Бизнеса: В 2018 году мировые военные расходы выросли до $1,8 триллиона, что на 2,6% больше, чем в 2017 году.

Украина в мировом рейтинге стран по расходам на военные нужды заняла 39 место, поднявшись на 4 ступеньки по сравнению с предыдущим годом.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI).

"Военные расходы Украины в 2018 году составили 4,8 миллиарда долларов", - отмечают исследователи.

Это на 21% больше по сравнению с 2017 годом и на 53% — по сравнению с 2013 годом, за год перед началом конфликта на востоке Украины.

В 2017 году Украина находилась на 43 месте рейтинга.

В первую пятерку лидеров рейтинга вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция.

По данным SIPRI, в 2018 году США потратили на армию 649 млрд долларов, а расходы Китая на военные нужды в прошлом году составили 250 млрд долларов.

Как отмечается, Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку лидеров по затратам на оборону, в этот раз она заняла шестое место.