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Гонтарева рассказала, какой была финансовая система Украины в 2014 году и сейчас

Гонтарева рассказала, какой была финансовая система Украины в 2014 году и сейчас
22:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Эк-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева описала финансовую систему в Украине как "ужас", но сейчас "на макроэкономическом уровне все в порядке".

В Украине на макроэкономическом уровне сейчас все в порядке, проблема в том, что пока нет верховенства закона. Такое заявление экс-руководительница Нацбанка Валерия Гонтарева сделала в интервью "Голосу Америки".

Состояние украинской финансовой системы в начале ее работы, в 2014 году Гонтарева описала как "ужас, коллапс и перфектный шторм".

"А после того началась еще и реальная война, когда 15% нашего ВВП мы потеряли и еще 10% нашей территории", - рассказывает Гонтарева. - "Один год я не имела ни одного уикенда и спала не более пяти часов в сутки. Это было ужасное время. Но в профессиональном отношении для меня лично это был большой прорыв", - заявила экс-руководительница НБУ.

Теперь по ее мнению "на макроэкономическом уровне все в порядке", но Гонтарева, считает, что проблема в том, что "в Украине нет верховенства закона".

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В то же время она не стала давать советы победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому, но подчеркнула, что реформы "можно развернуть назад и это - самый большой вызов в Украине. Как это сделать, какие предложения предоставить господину Зеленскому, я не знаю, потому что если этого не было сделано до сих пор, то мне трудно сказать, что он может сделать сегодня".

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Все по теме:

Валерия Гонтарева, Сейчас, Экс-глава НБУ, Финансовая система Украины, В 2014 году.
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