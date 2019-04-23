Гонтарева заявила, что не приедет на допрос в ГПУ и объяснила причину

Новости Украины: Бывший председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что не приедет на допрос в Генпрокуратуру и предложила следователям приехать в Лондон

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что не собирается приходить на допрос в генеральную прокуратуру и пригласила следователей приехать в Лондон, так как она там проживает и работает.

По словам экс-главы НБУ, она ни каким образом не связана с махинациями бизнесмена Сергея Курченко. Кроме того, она никогда не виделась ни с Виктором Януковичем, ни с Курченко, а с Арбузовым вообще не знакома.

По словам Гонтаревой, она узнала о вызове на допрос перед проведением первого тура, когда генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что прокуратура с помощью повесток сообщила о вызове на допрос бывшего главу администрации президента Бориса Ложкина, действующего замглавы АП Алексея Филатова, экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, экс-министра экологии и природных ресурсов, собственника частной газодобывающей группы Burisma Николая Злочевского и бизнесмена Константина Стеценко для вручения уведомлений относительно уголовного дела в отношении бизнесмена Сергея Курченко.

Напомним, 15 марта 2018 года Валерия Гонтарева представила отчет о своей деятельности в Верховной Раде. По этого она 3 года занимала должность главы Национального банка Украины. Известно, что после того, как она покинула свою должность в Украине, она возглавила наблюдательной совет медицинской коммуникационной платформы "Медикит".