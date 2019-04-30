Загрязненная нефть: Украина, Словакия, Венгрия и Россия проведут переговоры

Новости Бизнеса: Украина проведет переговоры с Россией, Словакией и Венгрией относительно загрязнения нефтепровода "Дружба".

Во вторник, 30 апреля, первый заместитель генерального директора АО "Укртранснафта" Андрей Пасишник примет участие в переговорах по локализации загрязненной российской нефти с нефтепровода "Дружба". Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу "Укртранснафта" в Facebook.

В переговорах также примут участие представители ОАО "Транснефть" (Россия), АО "Транспетрол" (Словацкая Республика), АО "МОЛ" (Венгрия) и словацкого НПЗ "Словнафт".

Встреча состоится в Будапеште (Венгрия) в 10:30.

АО "Укртранснафта" проинформировало о вынужденной остановке транзита нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" в направлении Словакии Совет национальной безопасности и обороны Украины, Кабинет министров Украины, Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки, Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Энергетическую таможню Государственной фискальной службы Украина.

Кроме этого, Укртранснафта сообщила государственные органы, что ведет переговоры со смежными партнерами и заказчиком услуг по транспортировке нефти по восстановлению ее транзита по территории Украины и принимает все необходимые меры для сохранения остатков транзитного объема нефти в нефтетранспортной системе компании и недопущения любого ее использования.

Прокачка чистой нефти магистральным нафтопровдом "Дружба" до сих пор не началась .

На прошлой неделе в белорусском концерне "Белнефтехим" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. 23 апреля Беларусь через поставки некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 25 апреля Беларусь частично возобновила поставки топлива в Украину.

Польша и также ряд других стран приостановили транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

Кроме того, "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба").

В РФ создали межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти, транспортируемой по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Также к расследованию загрязнения трубопровода "Дружба" при необходимости привлекут спецслужбы.

Республика Беларусь возобновит производство и поставки нефтепродуктов на экспорт в полном объеме в следующем месяце.

Кроме того, "Российские железные дороги" в мае начнут поставки нефти, которая ранее транспортировалась по трубопроводу "Дружба".