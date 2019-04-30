В ГФС назвали страны, которые больше всего импортируют украинские товары

Новости Бизнеса: Согласно данным Государственной фискальной службы, Польша стала главным импортером украинских товаров в первом квартале 2019 года.

Государственная фискальная служба Украины сообщила, что согласно данным в первом квартале 2019 года Польша обошла Россию и стала крупнейшим среди других стран мира импортером товаров из Украины.

Сообщается, что за первый квартал 2019 года Украина эспортировала товаров в Польшу на сумму в 818 млн долларов, Россия заняла второе место с показателем в 759 млн долларов, замыкает тройку Египет с показателем в 652 млн долларов. Согласно данным, далее идет Китай - 640 млн долларов и на пятом месте расположилась Турция с суммой в 638 млн долларов.

По данным Государственной фискальной службы, всего за первый квартал 2019 года компании из Украины экспортировали товаров на 12,3 млрд долларов. отмечается, что этот показатель на 7% выше, чем за аналогичный период в 2018 году. При этом, в страны ЕС Украина экспортировала товаров на 5,7 млрд долларов, это на 5% выше, чем за аналогичный период 2018 года.

Отмечается, что из-за российской агрессии в 2014 году экспорт товаров в РФ сократился в более чем 4 раза. В 2013 году экспорт в Россию составлял 15 млрд долларов, тогда как в 2018 году это показатель снизился аж до 3,6 млрд долларов. При этом, падение экспорта товаров в РФ продолжилось и составило в I квартале 11%.

Согласно данным, снизился и импорт российских товаров в Украину, он составил 23,2 млрд долларов, за 5 лет он упал на 66% и составил в 2018 году 8 млрд долларов. В I квартале снижение также продолжилось и составило 7%. В СНГ Украина экспортировала за I квартал товаров на 1,5 млрд долл, что на 6% ниже, чем за I квартал 2018 года.

Больше всего украинские компании экспортировали: продукцию металлургического комплекса на 2,8 млрд долларов, продукты растительного происхождения на 2,4 млрд долларов и машины, оборудование, механизмы, электротехническое оборудование, электрические машины на 1,1 млрд долларов.