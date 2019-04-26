Госбюджет сведен с дефицитом в 26 млрд грн

Новости Бизнеса: Государственный бюджет Украины во втором квартале сведен с дефицитом в 26 млрд грн.

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-марта 2019 года составил 26,166 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда 39,272 млрд грн при плане в 43,54 млрд грн, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно материалам ведомства, государственные заимствования за три месяца 2019 года составили 115,3 млрд грн, тогда как погашение долговых обязательств - почти 94,3 млрд грн.

Ранее Министерство финансов сообщало, что дефицит госбюджета за этот период был профинансирован в основном за счет государственных заимствований.

Приватизация принесла почти 184 млн грн при ожидаемых показателях на этот период свыше 6 млрд грн, свидетельствуют данные ГКСУ.

В целом госбюджет за указанный период получил 210,6 млрд грн доходов, по общему фонду доходы составили 178,2 млрд грн при утвержденном плане 194,15 млрд грн.

Расходы государственного бюджета в январе-марте этого года были на уровне 237,4 млрд грн, в том числе 218,2 млрд грн по общему фонду при плане в 239,3 млрд грн.

Согласно отчету ГКСУ, местные бюджеты закрыли указанный период с профицитом в 17,2 млрд грн, по общему фонду профицит составил 19,4 млрд грн.

Как свидетельствуют данные, сводный бюджет за январь-март выполнен с дефицитом 8,966 млрд грн, а по общему фонду дефицит составил 19,9 млрд грн.

Среди причин недовыполнения плана в первом квартале 2019 года Минифин ранее называл сокращение производства табака, освобождение с января 2019 года от НДС импорта солнечных батарей, снижение импорта природного газа "Нафтогазом Украины", укрепление гривни, а также переплату на начало февраля по рентной плате за природный газ в сумме 0,6 млрд грн.

Как сообщалось, по итогам января-февраля 2019 года госбюджет был сведен с дефицитом 13,6 млрд грн.

Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,026 трлн грн (+10,5% к полученным в 2018 году доходам), в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн (+11,4%), а расходы – соответственно 1,112 трлн грн (+12,8) и 1,006 трлн грн (+13,8%).